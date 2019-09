Mostra del cinema di Venezia, premio speciale della giuria a Maresco

Premio speciale della giuria della 76esima Mostra del Cinema di Venezia è andato a 'La mafia non è più quella di una volta' di Franco Maresco. Assente il regista, il premio è stato ritirato dal produttore.

«Grazie da parte di Franco Maresco, assente al ritiro del premio... spero che riuscirete a vedere il film al di là del festival e mi associo al mio netto no a qualsiasi tipo di censura». E’ il commento di Rean Mazzone, uno dei produttori di "La mafia non è più quella di una volta" di Franco Maresco, premio speciale della giuria della 76esima Mostra del cinema di Venezia durante il ritiro del premio. Il film di Maresco non è stato presentato alla mostra perchè per la prima volta nella storia del festival, per motivi ancora da chiarire, era stata cancellata la conferenza stampa di presentazione.

«Il premio al film di Franco Maresco va al suo linguaggio narrativo che non è fatto solo di scrittura ma di sapiente mescolanza di generi diversi: cinema della realtà, capacità drammaturgica di tenere alta l’attenzione del pubblico, uso sapiente di personaggi e situazioni apparentemente surreali. Tutti elementi di cinema che Luce-Cinecittà tiene in grande considerazione nel racconto della realtà italiana». Lo dice Roberto Cicutto, Presidente e Amministratore delegato Istituto Luce-Cinecittà commentando il Premio speciale giuria a Franco Maresco.

«Letizia Battaglia ha regalato al cinema e a tutti noi un raro esempio di lucida determinazione libera da ogni condizionamento nell’affermare le ragioni della sua militanza contro la mafia. Siamo lieti che il loro lavoro abbia trovato un forte riconoscimento da parte della giuria veneziana», conclude.

© Riproduzione riservata