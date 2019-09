Muore a 84 anni Giuseppe Benenato, fratello di Franco Franchi

E' morto all'età di 84 anni, Giuseppe Benenato, detto Pino, fratello di Franco Franchi.

Nato nel 1935, per tanti anni ha gestito il famoso bar Franco Franchi di via Cavour di fronte alla Guardia di finanza. Nel 2004 prese parte anche al docfiction di Cipri e Maresco "Come inguaiammo il cinema italiano" dedicato a Franco e Ciccio.

"Pino somigliava molto al fratello Franco - racconta lo storico di Franco e Ciccio Giuseppe Li Causi -. Quando andavo al bar e vedevo lui alla cassa sembrava di vedere suo fratello". Pino Benenato qualche mese fa ha perso la sua dolce moglie. Lascia tre figli Agata, Raffaele e Biagio. I funerali si svolgeranno mercoledì mattina alle ore 11 al cimitero dei Rotoli.

