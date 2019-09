Sanremo, Amadeus riporta in gara le Nuove Proposte

Qualcuno potrebbe a buon diritto intonare Non ho l'età, visto che basteranno 15 anni per partecipare alle selezioni per Sanremo Giovani, mentre Gigliola Cinquetti ne aveva compiuti 16 quando vinse il festival nel 1964.

Ma la principale novità di Sanremo 2020, voluta da Amadeus, è il ritorno in gara della categoria Nuove Proposte, dopo che Claudio Baglioni aveva abolito, nell'ultima edizione, la distinzione con i Big per gli artisti chiamati a esibirsi sul palco dell'Ariston.

E' il primo tassello della rivoluzione targata Amadeus, direttore artistico e conduttore dell'edizione che dal 4 all'8 febbraio celebrerà i 70 anni del festival. Saranno 8 i contendenti tra le Nuove Proposte: 5 scelti con Sanremo Giovani, 2 provenienti da Area Sanremo e il vincitore di Sanremo Young 2019. Accanto all'iscrizione dai 15 anni (che è l'età minima anche per partecipare a X Factor), altra novità del regolamento di Sanremo Giovani, online da oggi, è la doppia semifinale.

Da metà ottobre, dopo la raccolta delle candidature, la commissione musicale ascolterà i brani per arrivare a una prima selezione di 60 artisti, che saranno poi giudicati durante un'audizione dal vivo. Nella fase successiva il numero degli artisti selezionati si ridurrà a 20, e a questo punto si scalderanno i motori per il rush finale. Le due semifinali saranno precedute da due puntate di presentazione dei 20 giovani in gara, per un totale di quattro puntate settimanali, in onda su Rai1.

In questa fase della gara, le canzoni/artisti verranno votate dalla commissione musicale e da una giuria demoscopica. In ogni semifinale, da 10 canzoni/artisti in lizza, passeranno il turno soltanto in 5, formando così la compagine di 10 finalisti che parteciperanno alla serata evento del 17 dicembre a Sanremo. In finale le canzoni/artisti verranno votate dalla commissione musicale, dalla giuria demoscopica, dalla giuria televisiva e dal pubblico attraverso il televoto.

Fra i 10 finalisti verranno così promossi i 5 giovani che, insieme ai 2 artisti di Area Sanremo e al vincitore di Sanremo Young 2019, si esibiranno a febbraio all'Ariston. I Big in gara saranno invece 20, come ha anticipato ieri a Domenica in Amadeus, che ha lasciato la porta aperta alle incursioni dell'amico Fiorello ("Ha la libertà di fare quello che vuole") e ha annunciato il ritorno dei grandi ospiti internazionali e la terza serata del festival, il giovedì, dedicata ai brani che hanno scritto la storia di Sanremo, interpretati dagli artisti in gara "come vogliono e con chi vogliono", anche "con il cantante originale", con un punteggio che peserà sulla classifica finale.

