Battiato e l'ultimo disco, un amico rivela: "Come fa a cantare se parla appena?"

Franco Battiato lo scorso marzo aveva rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute, dicendo: "A chi mi chiede della mia salute dico che il peggio è passato".

L'artista parlava di essere tornato alla pittura, e aveva anche ripreso a dilettarsi al pianoforte. Aveva anche annunciato di stare lavorando ad un nuovo brano, annunciando pure l'uscita di un nuovo album il 18 ottobre, dal titolo "Torneremo ancora".

Tuttavia, oggi, Roberto Ferri in un'intervista a Fanpage getta nuove ombre sulle reali condizioni di salute dell'amico Battiato. "Cercano di tenere in vita qualcosa che è già morto", ha tuonato senza mezzi termini.

Ferri ha mostrato scetticismo sull'uscita del nuovo album, considerando che per lui Battiato starebbe troppo male per aver lavorato ad un nuovo progetto, tanto da programmare per il 18 ottobre l'uscita di un nuovo disco.

Forti dubbi dunque fa parte di Ferri, che ha dunque dichiarato: “Sono stupito. Evidentemente, l’etichetta e il manager Franz Cattini hanno voluto tirare fuori qualcosa per tenere vivo quello che, purtroppo, è già morto".

E ancora: "Franco mi diceva sempre che non aveva testi pronti. L’ultima volta ci siamo sentiti al telefono un anno fa. Non so da dove abbiano tirato fuori questa roba che pubblicheranno".

Circa un anno fa, Ferri aveva pubblicato su Facebook una frase riferita a Battiato che recitava così: “Ode all’amico che fu e che non mi riconosce più”. Un commento riferito ad una poesia di Ferri, poi rimossa, ma che aveva trovato pieno appoggio in Salvatore Massimo Fazio, un altro amico di Battiato.

“Roberto sei coraggioso a darne la quasi ufficialità - aveva scritto Fazio a Ferri -. Purtroppo è come riporti tu”.

Infine, Ferri ha anche raccontato la sua ultima telefonata con Battiato, che dimostra le precarie condizioni di Battiato: "Un pomeriggio mi arrivarono delle chiamate sue - ha spiegato Ferri -. Io rispondevo ma lui non proferiva parola, non poteva parlare, mugugnava. Era in grande difficoltà, non riusciva a dirmi niente di comprensibile".

Ferri infine ha confermato che le condizioni di salute di Battiato non sono buone da anni: "Spesso Battiato mi diceva 'non ricordo le cose'".

