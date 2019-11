Ligabue e la festa per i 30 anni di carriera nel 2020, oggi in radio il "Liga Day"

"Liga Day" oggi su Rtl: dalle 6 alle 21 tutta la programmazione musicale dell’emittente sarà dedicata alle canzoni di Ligabue. Durante il giorno, inoltre, lo stesso Ligabue farà delle incursioni negli studi del network. Un'iniziativa nata in seguito all'annuncio del rocker del grande evento in programma il 12 settembre 2020 a Campovolo nel quale festeggerà i 30 anni di carriera.

Una storia di successo, quella di Ligabue, iniziata nel 1990 con l’album omonimo, e 15 anni dopo il suo primo mega concerto in quel di Campovolo che negli anni lo ha visto protagonista, più volte, con eventi entrati a pieno titolo nella memoria collettiva della grande musica live italiana.

La festa ha già un titolo, «30 anni in un giorno» e si svolgerà non in quell'area del Campovolo che è stata teatro dei suoi grandi concerti ma in uno spazio totalmente nuovo e creato rigorosamente ad hoc per la musica al Campovolo, denominato RCF Arena Reggio Emilia, attrezzato per ospitare fino a 100.000 persone e con una pendenza del 5% per garantire una visuale e un’acustica ottimali.

Sarà appunto Luciano Ligabue a inaugurare la RCF Arena Reggio Emilia (inizio concerto ore 20.30) con un evento live in data unica (prodotto e organizzato da Riservarossa e Friends & Partners), destinato a scrivere un’altra significativa pagina musicale della grande carriera artistica del Liga.

Ligabue festeggia 30 anni di carriera e torna a Campovolo: nuovo concerto Il concerto a Campovolo del 12 settembre 2015 Fan in attesa del concerto a Campovolo nel 2015 Il suo nome completo è Luciano Riccardo Ligabue Ligabue è uno tra gli artisti italiani di maggior successo ed ha ricevuto due Targhe Tenco, un Premio Tenco, un Premio Le parole della musica e un Premio Lunezia per il valore musical-letterario dell’album Miss Mondo Con 165.264 persone a Campovolo, nel 2005, Ligabue ha detenuto il record europeo di spettatori paganti per un concerto di un singolo artista, superato nel 2017 da Vasco Rossi Ha vinto nella sua carriera più di sessanta premi per ciò che concerne la sua attività musicale, cinque premi per quanto riguarda l’attività di scrittore ed infine dodici onorificenze per la sua attività cinematografica Il cantante è nipote di Marcello Ligabue, eroe della Resistenza “Mai visto un musicista comunicare col pubblico come sa fare Luciano“, ha detto di lui Fabrizio De Andrè Nel 1978 Ligabue scrive il suo primo singolo, Cento lampioni La svolta nella carriera di Luciano Ligabue arriva nel 1995, con la pubblicazione di Buon compleanno Elvis

«Campovolo è il posto dove festeggeremo i 30 anni di carriera, è il posto delle nostre feste e delle nostre ricorrenze. Cercheremo di comprimere 30 anni in una serata sola, non sarà facile, anche perchè lo faremo insieme a tutti i musicisti e tutte le band con cui in questi anni ci siamo incrociati. E qua vicino stanno costruendo la fatidica arena dove sarà più facile assistere ai concerti e con quel concerto, il 12 settembre 2020 avremo il piacere di inaugurarla. 12 settembre 2020 30 anni in un giorno». Così Luciano Ligabue, direttamente da Campovolo, ha annunciato sui social il concerto-evento del prossimo anno.

