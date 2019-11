Taylor Swift torna con la versione remix di "Lover first dance"

Esce in digitale e in streaming 'Lover first dance remix', la versione riarrangiata del brano di Taylor Swift, eseguita live per la prima volta durante gli American Music Awards 2019.

'Lover first dance remix', grazie alla strumentazione orchestrale acustica in cui dominano gli archi, regala un tocco romantico ed etereo al brano. La popstar ha eseguito il remix per la prima volta live durante gli American Music Awards 2019, svoltisi domenica 24 novembre, durante i quali proprio Taylor Swift è stata incoronata Artista del decennio e ha ottenuto i premi Artist of the Year, Favourite Music Video, Favourite Female Artist-Pop/Rock, Favourite Album- Pop/Rock e Favourite Artist-Adult Contemporary. Il singolo originale 'Lover' - che conta oltre 172 milioni di streaming su Spotify e il cui videoclip ha collezionato oltre le 83 milioni di views su YouTube - è contenuto nell’omonimo album di successo internazionale, uscito lo scorso 23 agosto.

'Lover' è il settimo progetto discografico di Taylor Swift. Oltre al formato standard, sono disponibili quattro versioni deluxe, ognuna delle quali include una serie di contenuti esclusivi presi dai diari personali della cantante, lyric scritte a mano e foto d’archivio, e una deluxe boxset. È inoltre disponibile il doppio vinile colorato blu e rosa. La raccolta dei 18 brani è stata anticipata dai singoli Me!, in collaborazione con Brendon Urie dei Panic! At the Disco, che a oggi conta oltre 283 milioni di view su YouTube e quasi 327 milioni di streaming su Spotify, e You Need To Calm Down, che ha raggiunto oltre 274 milioni di stream su Spotify e 162 milioni di view su YouTube. Il video del singolo vede la partecipazione di Katy Perry, Serena Williams, Ellen DeGeneres, Ryan Reynolds, Bobby Berk, Billy Porter, Ciara, RuPaul, Jesse Tyler Ferguson, Justin Mikita, Adam Lambert, Todrick Hall, Hayley Kiyoko, Adam Rippon, Chester Lockhart, Dexter Mayfield, Hannah Hart, Antoni Porowski, Jonathan Van Ness e Tan Franc, e ha vinto l’ambito titolo di Video of the Year ai Video Music Awards 2019, per i quali Taylor Swift ha ricevuto anche altre 9 candidature in altrettante categorie, rivelandosi, insieme ad Ariana Grande, l’artista con il maggior numero di nomination in questa edizione. Per i 62nd Grammy Awards ha ricevuto le nomination per Best Pop Vocal Album, Song of the Year e Best Pop Solo Performance.

Taylor Swift, vincitrice di 10 Grammy Awards, è tra le artiste più influenti del panorama musicale contemporaneo. Reputation, uscito nel 2017, ha ottenuto 1.6 miliardi di ascolti su Spotify e la certificazione disco di platino in paesi come Stati Uniti, Austria, Australia, Messico, Nuova Zelanda, Regno Unito e Filippine.

Il Reputation Stadium Tour, composto da 53 tappe in 4 continenti (Nord America, Europa, Asia e Oceania), ha raggiunto oltre i 345 milioni di incasso e ha confermato la cantante come una delle celebrità più ricche al mondo.

