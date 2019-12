All Together Now, riparte in anticipo lo show con Michelle Hunziker e J-Ax: in tv dal 4 dicembre

All Together Now riapre i battenti prima del previsto. Il talent show di successo, condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, andrà nuovamente in onda a partire da mercoledì 4 dicembre.

Si tratta della seconda edizione che partirà prima - invece che a gennaio 2020 - per subentrare alla fiction Oltre la soglia, che non ha riscosso molto successo in termini di ascolti. Le selezioni dei concorrenti si sono svolte ad ottobre mentre in queste settimane si stanno ultimando le registrazioni delle puntate.

"È uno dei programmi che amo fare di più, - ha detto J-Ax - perché non c’è ansia da prestazione. Nessuno deve diventare famoso con noi. Si canta e si vince". Tornerà a fare parte del muro Iva Zanicchi, in qualità di esperta che giudicherà le esibizioni dei concorrenti, decidendo dunque chi andrà in finale. Fra i giurati, spuntano anche Loredana Bertè e Takagi & Ketra.

© Riproduzione riservata