È morta Sue Lyon, la scandalosa "Lolita" di Kubrick

Sue Lyon è morta all'età di 73 anni: l'attrice fu la protagonista di Lolita, il film di Stanley Kubrick in cui interpretava una sensuale adolescente, ruolo per il quale vinse un Golden Globe.

Ultima di 5 figli, il padre morì pochi mesi dopo la sua nascita lasciando la famiglia in una grave situazione economica che spingerà nel 1958 la vedova Sue Karr Lyon a trasferirsi in California, nei dintorni di Los Angeles.

Qui, la giovane Sue iniziò a muovere i primi precoci passi nel mondo dello spettacolo, posando prima come modella per un catalogo della catena di grandi magazzini per poi partecipare come attrice bambina con piccoli ruoli alle serie televisive Dennis la minaccia, e Letter ti Loretta.

