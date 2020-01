Il 5 gennaio torna la domenica gratuita nei musei e parchi archeologici di Calabria e Sicilia

Il 2020 si apre all’insegna dell’arte con un lungo fine settimana inaugurato dalla #domenicalmuseo il 5 gennaio con l’ingresso gratuito in tutti i musei e i parchi archeologici dello Stato e dei tanti comuni che aderiscono all’iniziativa. Lo comunica il Mibact in una nota. L’elenco degli istituti coinvolti è visibile su www.beniculturali.it/domenicalmuseo.

Lunedì 6 gennaio si terrà poi l’apertura straordinaria dei luoghi della cultura statali in occasione dell’Epifania, con i consueti orari e tariffe. Per la prima domenica gratuita del nuovo anno, la campagna digitale del Mibact sarà dedicata alla seconda edizione di Fumetti nei Musei in mostra gratuitamente per il periodo delle festività all’Istituto della Grafica di Roma, mentre una calza speciale, scelta tra le opere conservate nel museo della pubblicità Salce di Treviso, segnerà sui social l’apertura straordinaria dei musei nel giorno della befana.

Questi i musei in Calabria. Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium a Borgia, Complesso Monumentale di San Domenico a Lamezia Terme, Museo archeologico lametino a Lamezia Terme, Antiquarium di Torre Cimalonga a Scalea, Parco archeologico di Sibari a Cassano all'Ionio, Museo nazionale archeologico della Sibaritide a Cassano all'Ionio, Museo archeologico nazionale di Amendolara, Galleria nazionale di Cosenza, Museo dei Brettii e degli Enotri a Cosenza, Parco Archeologico di Laos a Santa Maria del Cedro, BoCs Museum - Complesso monumentale di San Domenico a Cosenza, Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna a Crotone, Museo archeologico nazionale di Crotone, Museo e Parco archeologico nazionale di Locri, Museo Archeologico Nazionale di Reggio di Calabria, Chiesa di San Francesco d'Assisi a Gerace, La Cattolica a Stilo, Museo archeologico Metauros a Gioia Tauro, Museo e Parco archeologico dell'Antica Kaulon a Monasterace, Parco Archeologico dei Taureani a Palmi, Museo e Parco archeologico "Archeoderi" a Bova Marina, Museo statale di Mileto, Museo archeologico nazionale "Vito Capialbi" a Vibo Valentia.

Questi i musei in Sicilia. Casa di Pirandello ad Agrigento, Museo archeologico regionale di Gela, Museo regionale della ceramica di Caltagirone, Teatro Romano e Odeon di Catania, Area archeologica della Villa Romana del Casale a Piazza Armerina, Museo archeologico regionale eoliano "Luigi Bernabò Brea" a Lipari, Museo regionale interdisciplinare di Messina, Castello di Milazzo, Museo archeologico di Giardini Naxos, Area archeologica monumentale di Castello a Mare a Palermo, Area archeologica e Antiquarium di Solunto, Castello della Cuba e necropoli punica a Palermo, Area archeologica e Antiquarium di Himera a Termini Imerese, Area archeologica Monte Jato a San Cipirello, Chiostro di San Giovanni degli Eremiti a Palermo, Museo regionale di Palazzo Mirto a Palermo, Museo regionale di storia naturale e mostra permanente del carretto siciliano a Terrasini, Museo regionale d’arte moderna e contemporanea - Palazzo Belmonte Riso a Palermo, Galleria regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis a Palermo, Chiostro di S. Maria La Nuova a Monreale.

© Riproduzione riservata