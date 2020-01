Sanremo, Christian De Sica ospite della finale: "Salirò sul palco e canterò"

Christian De Sica sarà sul palco dell’Ariston durante la serata finale del festival di Sanremo, l'8 febbraio.

Lo ha annunciato lo stesso attore al microfono di Pino Strabioli, ospite di Viva Sanremo su Radio2.

«In passato - ha raccontato De Sica - mi hanno proposto di presentare il Festival, ma prima ero impegnato con le riprese del film Natale sul Nilo e un’altra volta avevo paura di farlo e ho rifiutato, se me l’offrissero oggi lo farei. Quest'anno sarò presente per la serata finale insieme a Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro e Paolo Rossi e insieme canteremo questa canzone che abbiamo inciso per il film di Fausto Brizzi 'La mia banda suona il pop', quindi parteciperò come cantante», ha concluso.

