Oscar 2020, annunciate le nomination: ecco quali sono

Chi vincerà l'Oscar 2020 il 9 febbraio? Annunciate tutte le nomination, eccole:

- FILM:

Le Mans '66 - La Grande Sfida

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole Donne

Storia di un matrimonio

1917

C'era una volta a... Hollywood

Parasite

- REGIA:

Martin Scorsese 'The Irishman'

Todd Phillips 'Joker'

Sam Mendes '1917'

Quentin Tarantino 'C'era una volta a Hollywood’

Bong Joon-ho 'Parasite'

- ATTORE PROTAGONISTA:

Antonio Banderas 'Dolor Y Gloria'

Leonardo DiCaprio 'C'era una volta a Hollywood’

Adam Driver 'Storia di un Matrimonio'

Joaquin Phoenix 'Joker'

Jonathan Pryce 'I Due Papi'

- ATTRICE PROTAGONISTA:

Cinthia Erivo 'Harriet'

Scarlett Johansson 'Storia di un matrimonio'

Saoirse Ronan 'Piccole Donne'

Charlize Theron 'Bomb…

- ATTORE NON PROTAGONISTA:

Tom Hanks 'Un amico straordinario'

Anthony Hopkins 'I due papi'

Al Pacino 'The Irishman'

Joe Pesci 'The Irishman'

Brad Pitt 'C'era una volta a Hollywood’

- ATTRICE NON PROTAGONISTA:

Cathy Bates 'Richard Jewell'

Laura Dern 'Storia di un Matrimonio'

Scarlett Johansson 'Jojo Rabbit'

Florence Pugh 'Piccole Donne'

Margot Robbie 'Bombshell'

- COSTUMI:

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole Donne

C'era una volta a Hollywood

- COLONNA SONORA:

Joker

Piccole Donne

Storia di un Matrimonio

1917

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker.

- MONTAGGIO:

Le Mans '66 - La Grande Sfida

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

- LUNGOMETRAGGIO DOCUMENTARIO:

American Factory

The Case

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

- CORTOMETRAGGIO DOCUMENTARIO:

In the Absence

Learning to Skateboard in a War Zone for a Girl

Life overtakes me

St Luis Superman

Walk Run Cha-cha

- FILM INTERNAZIONALE:

Corpus Christi (Polonia)

Honeyland (Nord Macedonia)

I Miserabili (Francia)

Dolor y Gloria (Spagna)

Parasite (Corea del Sud)

- TRUCCO E ACCONCIATURE:

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Signora del Male

1917

- CORTOMETRAGGIO ANIMATO:

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

- CORTOMETRAGGIO LIVE ACTION:

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors' Window

Saria

A Sister

- MONTAGGIO AUDIO:

Le Mans '66 - La Grande Sfida

Joker

1917

C'era una volta a... Hollywood

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

- SONORO:

Ad Astra

Le Mans '66 - La Grande Sfida

Joker

1917

C'era una volta a... Hollywood

