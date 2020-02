"Di nuovo insieme", il ritorno di Salvo La Rosa ed Enrico Guarneri su Rtp

È quasi tutto pronto per il ritorno in tv di Salvo La Rosa e di Enrico Guarneri che, a grande richiesta del pubblico siciliano, torneranno nuovamente anche sul piccolo schermo con il programma “Di nuovo insieme”, una serie di puntate di un’ora circa ciascuna, in onda dal 10 marzo ogni martedì, mercoledì e domenica alle 21,40 e alle 23,30 su Rtp e anche su Tgs.

Le puntate saranno registrate dal 24 al 27 febbraio al Teatro Abc di Catania: restano a disposizione soltanto pochi posti gratuiti per assistere alle registrazioni esclusivamente di martedì 25 febbraio alle 19,45 e di mercoledì 26 febbraio alle 15: per prenotarli è necessario telefonare al 351/9246282 dal martedì al sabato dalle 16 alle 18.

Aspettiamo, dunque, di ritornare a ridere su Rtp e su Tgs con le avventure comiche del “Signor Litterio” e del “Signor La Rosa”, che si ritroveranno da soli insieme sul palcoscenico per dare vita ad un grande evento della nuova programmazione televisiva delle nostre emittenti.

