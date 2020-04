Morto Bill Withers, autore della celebre "Ain't No Sunshine"

A 81 anni, è morto Bill Withers, autore della celeberrima, «Ain't No Sunshine». Quando debuttò nel '71 come cantante, di lui si sapeva solo che era stato un veterano dei marine, ex balbuziente, nato il 4 luglio in un paesino della West Virginia e finito a Los Angeles per inseguire il sogno della musica. Ma bastò una canzone del suo primo disco, «Ain't No Sunshine», appunto, per fare di lui la nuova stella del rhythm and blues mondiale.

Bill Withers è morto a 81 anni, in seguito a complicazioni cardiache. Il decesso è avvenuto a Los Angeles lunedì, ma la notizia è stata resa nota solo oggi dai famigliari. «Siamo devastati», hanno scritto in un comunicato, «era un uomo solitario con un cuore fatto per connettersi al mondo, con la sua poesia e la musica, parlando onestamente alle persone».

«Ain't No Sunshine» gli diede subito la fama, grazie alla musica e alle parole, un tributo alla nostalgia dell’amore, quel «non c'è il sole da quando lei se ne è andata/non c'è caldo quando lei è via», che ne hanno fatto un brano icona della musica. Il suo secondo disco, «Still Bill», uscito l’anno dopo, aveva confermato il talento di Withers con «Lean on Me», che gli garantì l’ingresso nella Top 100 di Billboard, la classifica musicale più famosa al mondo.

Tra le sue canzoni più famose figurano anche «Use Me» «Just the Two of Us» e «Lovely Day». Vincitore di tre Grammy, e nominato per altri quattro, di Withers restano sette dischi e un documentario, «Still Bill», sulla sua vita. Cinque anni fa il cantante era stato ammesso nella Hall of Fame del Rock and Roll. Per un ragazzo orfano di padre a 13 anni, e nato con una balbuzie superata nei nove anni passati tra i marine, l’ennesima prova che alla fine Withers era stato più forte delle avversità, grazie alla sua musica.

© Riproduzione riservata