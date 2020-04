È morta Susanna Vianello, speaker di Radio Italia. L'affetto di Fiorello su Twitter

«La mia amica Susanna @susyvianello è volata via. Abbiamo riso tantissimo... Non ti dimenticherò mai»: Fiorello annuncia con un tweet con una rosa rossa la morte di Susanna Vianello, figlia di Edoardo e Wilma Goich, e pubblica quattro foto allegre che li ritraggono insieme.

Speaker radiofonica di Radio Italia anni '60 e presenza dirompente su Twitter, avrebbe compiuto 50 anni a luglio. E' proprio twitter a tributarle un commosso saluto facendo volare nelle tendenze il suo nome con un susseguirsi ininterrotto di 'Ciao Susy' e 'Susanna'.

«La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, @susyvianello non c'è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l’ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molti amici, anche qui. Ci mancherà molto», scrive il giornalista Andrea Vianello.

Tra i protagonisti di Edicola Fiore, la mattina all’alba al fianco di Fiorello, Susanna aveva una risata contagiosa e una fraterna complicità con lo showman che oggi la piange. La travolgente simpatia e ironia di Susanna l’aveva resa una star anche su Twitter. Oggi i suoi amici e fan la piangono increduli tributandole un affollato e affettuosissimo funerale virtuale, nell’impossibilità di celebrare il rito canonico a causa delle

direttive dei decreti legati al Coronavirus.

