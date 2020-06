È morto lo scrittore e giornalista Roberto Gervaso, aveva 82 anni

È morto Roberto Gervaso, scrittore e giornalista di successo. Aveva 82 anni e da anni ormai viveva in Sicilia, a Palermo. Il decesso in ospedale a Milano. Quella di Gervaso è stata una figura molto nota - anche per il suo papillon e per gli aforismi - al pubblico televisivo. Incomincia l’attività giornalistica nel 1960 al Corriere della Sera, presentato da Indro Montanelli.

Da Milano ottiene il trasferimento a Roma, dove proseguirà la sua carriera professionale. Tra gli anni sessanta e settanta firma, insieme con Montanelli, i sei volumi dal 3º all’8º della Storia d’Italia, acquisendo grande notorietà. Negli anni settanta lascia il Corriere della Sera; collabora ad altri giornali, lavora in radio e in televisione.

Come commentatore politico, a partire dal 1996 e ininterrottamente fino al 2006, conduce il programma Peste e Corna e... Gocce di storia, andato in onda dal lunedì al venerdì alle 7:30 su Retequattro.

