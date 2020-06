Musei Vaticani e Ville Pontificie gratis per una settimana per medici e infermieri

"In segno di gratitudine per il lavoro svolto durante questo periodo di emergenza", il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano annuncia che, per una settimana, tutti i medici, gli infermieri e il personale tecnico e sanitario ausiliario in servizio presso le strutture sanitarie pubbliche e private del territorio nazionale italiano potranno accedere gratuitamente ai Musei Vaticani e al complesso delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo.

Presso i Musei Vaticani l'iniziativa sarà valida da lunedì 8 a sabato 13 giugno, mentre alle Ville Pontificie, invece, sarà possibile usufruire dell'agevolazione sabato 6 e domenica 7 giugno e poi ancora sabato 13 e domenica 14 giugno.

