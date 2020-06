La 93^ edizione degli Oscar è stata rinviata al 25 aprile del 2021. Lo ha annunciato l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences oggi dopo una riunione via zoom del membri del board of governors.

Inizialmente la data prevista era il 28 febbraio. Estesa anche la finestra di eleggibilità che passa dal 31 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021.

