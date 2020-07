La musica d’autore calabrese: Rino Gaetano a “Sei Ottavi”

Torna oggi l’appuntamento settimanale con “Sei Ottavi”, il programma di Gazzetta del Sud Tv ogni sabato d’estate sui canali televisivi 72 e 601 del digitale terrestre.

Dopo le prime due puntate dedicate a Mia Martini e Brunori Sas, oggi al consueto orario delle 15 tocca a Rino Gaetano, un nome che non ha bisogno certo di presentazioni. Il viaggio televisivo nella musica d’autore calabrese sarà condotto in studio come sempre da Antonella Romeo, storica voce di Radio Antenna dello Stretto.

Prossimi appuntamenti con Loredana Bertè (25 luglio), Mino Reitano (1 agosto), Scarda (8 agosto), Mia Martini (replica il 15 agosto), Sergio Cammariere (22 agosto) e Verdiana (29 agosto).

