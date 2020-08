Cantieri cultura, Franceschini: "103 milioni per 11 nuovi progetti". C'è il Parco archeologico di Sibari

E’ di 103.630.501 euro il valore degli investimenti del Piano Strategico «Grandi Progetti Beni Culturali» varato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, che ha già ricevuto questa Settimana il parere favorevole della conferenza unificata Stato-Regioni dopo il passaggio in Consiglio Superiore dei beni Culturali. I 'cantieri' vanno da nord a sud: dal Museo della Lingua italiana di Firenze, alla casa dei cantautori di Genova, al parco archeologico di Sibari, al grande parco urbano di Palazzo Tè a Mantova a palazzo Rivaldi a Roma. «Undici interventi che contribuiscono alla nascita di nuove realtà culturali e al consolidamento di altre. Sono progetti e cantieri diffusi su tutto il territorio nazionale che vanno a migliorare la bellezza delle città italiane e a sostenere lo sviluppo dell’economia e del turismo del nostro Paese.

La cultura e il turismo sono un binomio inscindibile» ha dichiarato il ministro per i beni e le attività culturali, Dario Franceschini presentando gli undici progetti. Per il Parco e Museo archeologico di Sibari il finanziamento, pari a 3 milioni di euro, completa gli interventi attuati con altre linee di programmazione e rilancia questo importante sito che vede la luce nel 720 a.C. con la fondazione della colonia achea di Sibari e definitivamente abbandonato nel VII secolo.

