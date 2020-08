È morta Franca Valeri. L’attrice, nata a Milano nel 1920, aveva appena compiuto 100 anni il 31 luglio.

L'attrice si è spenta questa mattina nella sua casa di Roma intorno alle 7.40, circondata dall’affetto della famiglia.

Sarà allestita domani al teatro Argentina, dalle 17 alle 21, la camera ardente. I funerali si svolgeranno poi in forma strettamente privata. Ad annunciarlo è stata la figlia, Stefania Bonfadelli. "A chiunque voglia fare un omaggio con dei fiori, chiediamo una donazione al rifugio per cani abbandonati Franca Valeri onlus, al quale teneva tantissimo", ha detto.

Da poco, in occasione dei suoi 100 anni, l'attrice aveva ripercorso gioie e i dolori che hanno segnato la sua esistenza e la sua carriera in un’intervista a Famiglia Cristiana.

"Ricordo come fosse oggi il 5 settembre 1938, quando il regime fascista di Mussolini promulgò le leggi razziali, ponendo fine alla mia infanzia felice: vidi mio padre piangere sulla pagina del giornale che dava la notizia", aveva raccontato.

Franca Valeri era ebraica per parte di padre, mentre la madre era cattolica.

Soddisfatta della sua carriera, aveva svelato che il segreto del suo successo stava nel fatto che "i personaggi che ho interpretato erano veri: l'ironia, senza un fondo di crudeltà, diventa dilettantismo".

Bocciata alle selezione della Scuola d’arte drammatica di Roma, lavorò con grandi professionisti come Strehler, Sordi, Totò. Nonostante ciò, nutriva ancora il desiderio di tornare a recitare.

"Non sento di appartenere a questo secolo, - aveva anche detto - lo trovo molto noioso, mentre in passato non mi annoiavo mai".

Franca Valeri è stata sposata con Vittorio Caprioli, attore e regista. I due si sono giurati amore eterno il 16 gennaio 1960. Sarà poi la volta di Maurizio Rinaldi, direttore d'orchestra, con il quale stringerà una relazione lunga 10 anni. L'attrice ha confessato in passato di essere la madre adottiva della cantante lirica Stefania Bonfadelli.

