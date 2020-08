Sanremo 2021, spunta il nome di Vanessa Incontrada: l'indiscrezione sul nuovo cast

Una nuova indiscrezione circola intorno al cast di Sanremo 2021: sul palco dell'Ariston infatti potrebbe salire Vanessa Incontrada.

Il nome dell'attrice e showgirl al momento è uno dei più quotati. È lei che, a quanto pare, potrebbe affiancare Amadeus e Fiorello nella conduzione della kermesse.

Una presenza femminile che, a detta di molti, potrebbe tenere testa alle battute dei due conduttori. Anche Platinette ha commentato l'indiscrezione, elogiando la Incontrada nella sua rubrica sul settimanale DiPiù Tv: “Sarebbe un festival con più sorrisi, la Incontrada inoltre saprebbe come stare al fianco di Amadeus e Fiorello”.

Cresciuta molto professionalmente, la Incontrada oggi è una attrice di successo, e anche nella conduzione ha saputo dimostrare grande bravura.

La nuova edizione del festival è in programma dal 2 al 6 marzo 2021.

A guidarlo dunque sarà ancora Amadeus, quale direttore artistico e conduttore, affiancato nella conduzione da Fiorello.

I nomi e la data dello svolgimento dell’importante kermesse che costituisce il punto di forza Rai, anche per il suo valore in termini di risorse economiche che riesce a portare nelle casse di viale Mazzini, sono stati comunicati da Stefano Coletta, direttore di Rai1, nel corso della conferenza stampa per la presentazione dei palinsesti autunno-inverno. "Sarà un Sanremo che riaprirà la nostra normalità: viva Sanremo", ha sottolineato Coletta.

