Quando saranno sullo schermo i film premiati alla Mostra di Venezia

Il Leone d'oro Nomadland di Chloé Zhao con Frances McDormand uscirà in sala con Disney, ma è ancora senza data, probabilmente nel 2021 in prossimità degli Oscar di aprile. E si vedrà in sala in Italia anche il Leone d'argento Gran premio della giuria Nuevo Orden di Michel Franco: è stato acquisito da I Wonder Pictures. La distribuzione, commenta il fondatore Andrea Romeo, «ama da sempre gli autori capaci di prendersi dei rischi e raccontare la nostra contemporaneità facendo cinema. Crediamo che Nuevo Orden, oltre che magistrale cinematograficamente, sia un film utile e urgente e saremo felici di portarlo in sala e far conoscere per la prima volta questo regista al pubblico italiano».

A Venezia ha fatto shopping anche 01 che ha comprato i diritti per l'uscita italiana, non ancora definita, di Dear Comrades (Cari compagni) di Andrei Konchalovsky che ha vinto il premio per la regia, il suo quarto alla Mostra del cinema, un vero record.

Si vedrà su Netflix Pieces of a woman di Kornél Mundruczo che ha dato la Coppa Volpi a Vanessa Kirby, mentre l'altra Coppa Volpi, quella a Pierfrancesco Favino per Padrenostro di Claudio Noce, sarà in sala il 24 settembre con Vision. Il 17 settembre è la data di uscita per 01 di Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, mentre dal 22 ottobre sempre per 01 uscirà I Predatori, l'esordio di Pietro Castellitto che ha vinto a Venezia 77 il premio per la migliore sceneggiatura a Orizzonti. A ottobre usciranno anche: Lacci di Daniele Luchetti (1 ottobre, 01) e Lasciami Andare di Stefano Mordini (8 ottobre, Warner).

È di Lucky Red Nowhere Special di Uberto Pasolini con James Norton e il piccolo Daniel Lamont, che ha avuto critiche eccellenti e applausi a Orizzonti e uscirà a novembre. La stessa società ha in sala Molecole di Andrea Segre e Assandira di Salvatore Mereu ed ha preso a Venezia la distribuzione di Salvatore - Shoemaker of Dreams di Luca Guadagnino e del greco Apples, il film di Christos Nikou che ha aperto Orizzonti. Insieme ad Academy Two, Lucky Red distribuirà Quo vadis, Aida? di Jasmila &bani . Uscirà su una piattaforma il documentario su Greta.

Attesi da Nexo Digital come film evento, ossia in sala solo per tre giorni, il documentario Paolo Conte - Via con me di Giorgio Verdelli (28, 29, 30 settembre), The Rossellinis di Alessandro Rossellini (26-27-28 ottobre). Sono già in sala, in contemporanea con il passaggio alla Mostra del cinema, Le sorelle Macaluso di Emma Dante (Teodora), Notturno di Gianfranco Rosi, La verità su La Dolce Vita di Giuseppe Pedersoli (Istituto Luce - Cinecittà), Non odiare, opera prima di Mauro Mancini (Notorius) con Alessandro Gassmann. Sarraz distribuirà Spaccapietre di Gianluca e Massimiliano De Serio.

