Al via "I ART Madonie", il progetto che unisce il territorio alla "street art"

Prende il via il progetto "I ART Madonie", ideato e diretto da I WORLD, capofila Sosvima Spa. Gli incontri a partire da oggi.

Primo appuntamento a Gratteri, nel Centro diurno in piazza Ungheria, per sensibilizzare la comunità madonita sui temi trattati dal progetto, e in particolare i privati a mettere a disposizione del progetto spazi, superfici abitative, e non, da destinare alla realizzazione delle opere d’arte urbana previste dal progetto, a cura di artisti selezionati da una call internazionale.

Per avviare un processo partecipato tra amministrazioni e comunità locali, sono stati programmati una serie di seminari informativi dal titolo “I ART Madonie: manifestazione di interesse per la concessione di spazi e superfici su cui realizzare opere di arte urbana”.

Nel corso di questi incontri saranno presentate ai cittadini le attività previste dal progetto, con un focus sulla realizzazione delle opere di “street art” che interesseranno il territorio e sulle modalità di partecipazione al processo di selezione degli spazi.

“Siamo molto felici di partecipare ad un progetto che è molto interessante, una iniziativa lodevole e intelligente per chi l’ha concepita ma anche per chi ne potrà fruire. Il fatto che vengono coinvolti artisti internazionali sarà una ragione in più attrarre visitatori e turisti nei nostri territori”, afferma Pippo Muffoletto sindaco di Gratteri.

Si tratta di una delle più grandi operazioni di “street art” non solo a livello nazionale, ma anche in tutta Europa, che prevede la realizzazione di circa 400 tra opere di street art e arte digitale in realtà aumentata, favorendo così l’affermazione e maggiore centralità dei comuni madoniti in ambito nazionale ed internazionale. Attività che porterebbe anche a riqualificare anche gli stessi immobili privati che, secondo una stima del Sole24Ore, potrebbero vedere il loro valore aumentato, in alcuni casi, fino al 20%.

“I comuni delle Madonie, già belli così, attraverso i art pensano ad una contaminazione con la street art per riqualificare angoli e contesti particolari e magari sfregiati dall’abbandono. Il risultato atteso non è una omologazione a quello che succede in altri contesti ma l’esaltazione dell'identità dei luoghi”, dice Leonardo Neglia, sindaco di Petralia Sottana.

Ecco le prossime date degli incontri: venerdì 18 a Petralia Soprana, nel Palazzo Municipale di piazza del Popolo e a Sciara nella Biblioteca Comunale; il 19 a Valledolmo nella Sala Consiliare in via Chiavetta; il 23 a Cerda nell’Aula Consiliare di via Roma, il 24 a Petralia Sottana nell’ExMa - Officine Creative Madonite, il 25 ad Alimena nella Sala Ernesto Balducci (Casa Comunale), il 26 a Bompietro nell’Auditorium.

I comuni delle Madonie partner del progetto sono 18: Alimena, Aliminusa, Bompietro, Caltavuturo, Castelbuono, Cerda, Geraci Siculo, Gratteri, Lascari, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni e Valledolmo. Nei siti degli stessi comuni partner si potranno visionare gli avvisi per presentare la manifestazione di interesse e mettere a disposizione gli spazi. È possibile partecipare all’avviso fino al 30 ottobre prossimo.

© Riproduzione riservata