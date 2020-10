Nobel per la Letteratura alla statunitense Louise Gluck: nel 1993 vinse il Pulitzer per la poesia

Il premio NOBEL per la Letteratura e' andato alla poetessa Louise Gluck, 77 anni, figura di spicco della letteratura contemporanea americana. E' stata premiata, si legge nella motivazione dell'Accademia svedese, "per la sua inconfondibile voce poetica che con austera bellezza rende universale l'esistenza individuale".

Louise Glück e' nata a New York in una famiglia di immigrati ebrei ungheresi ed e' cresciuta a Long Island. Nel corso della sua carriera ha pubblicato dodici antologie di poesie. Nel 1993 ha vinto il Premio Pulitzer per la poesia per la sua collezione The Wild Iris, ottenendo cosi' il primo di una lunga serie di riconoscimenti. Nel 2014 ha vinto il National Book Award per la poesia, mentre nel 2003 era stata insignita del prestigioso titolo di poeta laureato degli Stati Uniti. E' inoltre un membro dell'American Academy of Arts and Letters. Insegna poesia all'Universita' di Yale.

Tra le sue opere, L'iris selvatico e Averno. Si tratta della seconda assegnazione dopo la sospensione del 2018 a causa dello scandalo sessuale che ha colpito l'istituzione svedese. Lo scorso anno a vincere fu Peter Handke ma nell'edizione del 2019 e' stata premiata anche la polacca Olga Tokarczuk vista la mancata cerimonia dell'anno precedente.

