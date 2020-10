"MeteoHeroes", Andrea Giuliacci in un cartoon per svelare ai bimbi i segreti del clima

Arriva in Italia il primo podcast per bambini su ecologia e ambiente ispirato ad una serie tv d’animazione. L’iniziativa è di Meteo Expert-IconaClima e Mondo TV, le due società che hanno co-prodotto i «MeteoHeroes», il cartone animato in onda dallo scorso 6 luglio su Cartoonito (canale 46 del DTT).

Il meteorologo Andrea Giuliacci, già testimonial della serie tv, sarà la voce conclusiva di tutte le puntate del «MeteoHeroes Podcast» e fornirà ai piccoli ascoltatori una pillola informativa sui segreti dell’ambiente e del clima.

Negli ultimi quattro mesi, questo cartoon ha fatto registrare un grandissimo successo di pubblico, attestandosi tra gli show più seguiti del canale. I primi 5 episodi del «MeteoHeroes Podcast» (della durata di 7 minuti ciascuno) saranno disponibili a partire da domani 14 ottobre su tutte le principali piattaforme di podcasting e anche sulla Cartoonito App.

In concomitanza al lancio dei podcast, arrivano anche i nuovi episodi della serie tv: a partire dal 19 ottobre, saranno trasmessi in anteprima assoluta su Cartoonito, nei giorni da lunedì a domenica in Prime Time alle ore 20:50. Nei futuri episodi tv, lo stesso Giuliacci sarà protagonista di una grande novità: si trasformerà in un personaggio animato e comparirà in alcuni episodi con i sei piccoli supereroi.

I «MeteoHeroes» saranno anche protagonisti di un’importante collaborazione con Legambiente, che li vedrà sostenere la campagna «Save the Queen» per la salvaguardia delle api. Sono pronti intanto i primi prodotti su licenza: da dopodomani 15 ottobre è prevista l’uscita in edicola dell’Albo Magico, del Magic Sticker e dell’Enigmistica di Play Press, oltre ai puzzle di Ravensbuger e al primo dvd di Koch Media contenente 12 episodi. Gli stessi dvd saranno anche disponibili dal 20 ottobre in compiega con i settimanali Donna Moderna e Tv Sorrisi e Canzoni: per la promozione di questo lancio Koch Media si avvarrà di una collaborazione con CoccoleSonore.it, il famoso portale con ben 1,75 milioni di iscritti al suo canale YouTube. Molti altri prodotti ispirati ai «MeteoHeroes» sono già in preparazione: a gennaio usciranno i primi libri editi da Giunti, a cui seguiranno la rivista ufficiale, i giocattoli, le figurine, l’uovo di pasqua e altro ancora.

La serie d’animazione «MeteoHeroes» narra le avventure di sei piccoli supereroi, dotati di poteri speciali che consentono di scatenare gli agenti atmosferici. La loro base segreta CEM, diretta dalla scienziata Margherita Rita (nome che rende omaggio a Margherita Hack e Rita Levi Montalcini), è sul Gran Sasso in Abruzzo, dove l’intelligenza artificiale Tempus li addestra a controllare i loro poteri. Devono combattere il più terribile dei nemici: si tratta dei Maculans, capitanati dal Dr. Makina, che rappresentano l’inquinamento provocato dalle cattive abitudini e dai comportamenti nocivi degli esseri umani. Grazie al Jet Stream, i giovani supereroi sono teletrasportati in giro per il mondo per portare avanti con coraggio un’importantissima missione: salvare la Terra dal cambiamento climatico, promuovendo il rispetto della natura e dell’ambiente.

«I podcast stanno avendo uno sviluppo importante in tutto il mondo e anche in Italia, interpretando una nuova modalità di comunicazione sempre più diffusa tra le nuove generazioni native digitali, alle quali si rivolge la nostra serie tv», ha confermato Matteo Corradi, amministratore delegato di Mondo TV.

Nel «MeteoHeroes Podcast», i sei piccoli supereroi della serie giocheranno una nuova partita nell’immaginario dei bambini, esulando dal tradizionale schermo televisivo per approdare al nuovo canale del podcasting. Attraverso le voci dei doppiatori e tramite uno stile narrativo originale e divertente, i sei protagonisti racconteranno ai piccoli ascoltatori le buone condotte per la tutela del Pianeta e spiegheranno loro come possono contribuire alla lotta contro l’inquinamento e gli effetti negativi del riscaldamento globale.

Per la produzione del podcast, Meteo Expert-IconaClima e Mondo TV si sono avvalsi di un team di professionisti, composto dalla producer Nicoletta Cadorini, affiancata dagli sceneggiatori Matteo Venerus e da Roberta Franceschetti ed Elisa Salamini (Mamamo.it), che hanno contributo anche alla produzione della serie televisiva. Il doppiaggio è curato dallo studio D-Hub, che ha pure collaborato alla serie tv, mentre la distribuzione sarà gestita dall’agenzia specializzata VOIS (già Fortune Podcast) che vanta collaborazioni di rilievo con brand prestigiosi.

