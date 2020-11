Camila Raznovich positiva al Covid-19, l'annuncio sui social

Camila Raznovich positiva al Covid-19. Ad annunciarlo su Instagram è la stessa conduttrice con un video. "Come sospettavamo - dice -, effettivamente non sono stata bene. Ho ricevuto l'esito del tampone e sono positiva al Covid. Però sono in miglioramento. Sono sotto cura e spero di rivedervi prestissimo". La notizia arriva dopo che la conduttrice di Rai3, in via cautelativa, aveva dovuto saltare già la puntata del Kilimangiaro di domenica scorsa.

"Non sto bene - aveva spiegato lei stessa sempre sui social -. Ho qualche linea di febbre e per prevenzione abbiamo quindi deciso di sospendere la puntata. Stiamo facendo accertamenti, avevo già fatto un tampone ed era negativo. Però evidentemente non posso né lavorare né viaggiare rischiando di contagiare gli altri perché ho la febbre. Quindi, mi dispiace che non ci vedremo questa domenica per il Kilimangiaro, ma lo faremo prestissimo. Un abbraccio virtuale a tutti".

Ecco. #covid_19 #isolation #seeyallsoon #❤️ Un post condiviso da camilaraznovich (@camilaraznovich) in data: 3 Nov 2020 alle ore 7:45 PST

