"Io non sono lì", arriva il nuovo singolo di Claudio Baglioni

Da venerdì 6 novembre sarà in radio e in digitale «Io non sono lì», il nuovo singolo inedito di Claudio Baglioni - dopo «Gli anni più belli», colonna sonora dell’omonimo film di Gabriele Muccino - estratto da «In questa storia, che è la mia», l’attesissimo nuovo album in uscita il 4 dicembre, a sette anni da «ConVoi».

L’album è un «concept» - 14 brani, 1 ouverture, 4 interludi piano e voce, 1 finale - che disegna la parabola dell’amore, sia personale che universale, riflettendo sul modo nel quale questa forza straordinaria che tutti viviamo senza conoscerla mai veramente, travolga le nostre esistenze, rendendole esperienze uniche e sempre degne di essere vissute.

Il tema di «Io non sono lì» è la distanza - reale, immaginaria, immaginata - di una coppia che vive un distacco che nessuno sa se sia provvisorio o definitivo, preludio o coda, anteprima o bilancio di un amore. Il brano (Celso Valli pianoforte, Gavin Harrison batteria, Paolo Gianolio basso e chitarre), è una ballad intensa e sostenuta, ispirata e velata di nostalgia, che indaga pensieri, emozioni, delusioni e speranze di quel limbo nel quale tutti noi ci chiediamo se è meglio esserci o non esserci, che è come esserci senza esserci. Lei è lontana e lui immagina il trascorrere delle sue giornate - in un’altra casa e forse anche un’altra città - nella semplicità dei gesti e momenti di una quotidianità che solo l’amore sapeva, o saprà, rendere straordinaria: dalla mattina quando lei si sveglia ed esce per andare a lavorare, ai rari momenti dedicati a se stessa, fino a quelle serate nelle quali il peso della giornata è tale da avere ragione di qualunque altra cosa.

L’album «In questa storia, che è la mia» sarà disponibile in 5 versioni, oltre a quella digitale: CD singolo (14 canzoni inedite), 2CD Deluxe (14 canzoni inedite, foto esclusive e 4 brani in versione acustica), 2LP 180gr black (14 canzoni inedite), 2LP 180gr black - Deluxe (14 canzoni inedite, foto esclusive e 2 brani in versione acustica), 2LP 180gr black - Deluxe Esclusiva Amazon (14 canzoni inedite, foto esclusive, 2 brani in versione acustica e foto autografata).

© Riproduzione riservata