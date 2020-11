Cinema chiusi? Ecco i più bei film da vedere in tv questo fine settimana

A sale cinematografiche chiuse l’offerta di film da un lato cresce a dismisura, dall’altro offre un panorama indistinto tra piattaforme, canali tematici, offerte in streaming, promozioni dvd e bluray in cui è difficile orientarsi.

Quello che segue è quindi un parziale catalogo con solo alcuni suggerimenti freschi di settimana.

THE LIGHTHOUSE di Robert Eggers con Willem Dafoe, Robert Pattinson in bluray e streaming. Si prenda il regista-rivelazione di “The Witch”, l’attore più poliedrico e dotato della sua generazione, il fragile e romantico vampiro di “Twilight” e si mescoli bene il tutto con una storia di fine ’800, un’estetica espressionista, una serie di ammiccamenti cinefili sulla luce e il buio sotto la scorza di un thriller quasi demoniaco. Si otterrà un film di grande impatto e fascino che è stata la rivelazione di Cannes 2019 e adesso arriva finalmente al pubblico. La vicenda è un horror da camera con al centro un guardiano del faro di una scogliera sperduta nella Nuova Scozia e il suo giovane aiutante volontario.

JOKER COLLECTOR’S EDITION di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Robert De Niro in bluray dal 9 dicembre. Rischia di essere l’evento di Natale e quindi merita fin d’ora una segnalazione perché tutti i fan del film e del più singolare «cattivo» della saga di Batman faranno la fila per accaparrarselo.

DAY OF THE DEAD di George A. Romero con Lori Cardille, Terry Alexander e Joseph Pilato. In bluray. È il terzo film della trilogia sugli zombie avviata da Romero con “La notte dei morti viventi” nel 1968. Dopo più di 15 anni, in piena era reaganiana, il maestro dell’horror sociale risveglia i suoi derelitti del mondo in una spietata e brutale critica al nuovo ordine mondiale

AL CAPONE di Josh Trank con Tom Hardy e Linda Cardellini. Dieci anni dopo che le porte del carcere di Chicago si sono chiuse su di lui, a soli 47 anni, il famigerato gangster del proibizionismo, manifesta i primi sintomi della demenza che lo porterà alla morte. È ossessionato dai ricordi, inseguito dalle ombre di un successo come uomo d’affari che andava di pari passo con la violenza che ne fece il re del crimine negli anni ’20, ma soprattutto ha dimenticato dove nascose il suo leggendario tesoro. Visibile su diverse piattaforme.

AFTER 2 di Roger Kumble Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin. È stato campione al box office anche nella difficile stagione della pandemia, è idolatrato dagli adolescenti, ha il passo della fiaba e la tenerezza delle commedie romantiche. Come nel capitolo precedente si narra il contrastato amore di Tessa per Harding: amore ricambiato, ma condito di segreti inconfessabili nel passato di lui che non esita a reagire con inattesa crudeltà. Visibile su diverse piattaforme.

UNFIT, LA PSICOLOGIA DI DONALD TRUMP di Dan Partland. Documentario attivista e solo apparentemente oggettivo sulla contrastata figura del presidente americano. La tesi del film, suffragata da numerose interviste a psicanalisti, osservatori ed ex collaboratori riposa su una diagnosi brutale: Trump sarebbe un narcisista con tendenze sadiche e paranoiche, inadeguato al suo ruolo e pericoloso per la società. Visibile su diverse piattaforme.

SUBURRA (stagioni 1 e 2) di Michele Placido, Andrea Molaioli e Giuseppe Capotondi da un’idea di Daniele Cesarano con Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Eduardo Valdarnin, Filippo Nigro, Francesco Acquaroli e Claudia Gerini. Saranno in molti a voler rivedere le gesta dei protagonisti di questo affresco dalla Roma di “Mafia Capitale”, dal romanzo-inchiesta di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo. Visibile in bluray.

LUPIN III, THE FIRST di Takashi Yamazaki. Ultimo capitolo (a oggi) del celebre franchise giapponese sul ladro gentiluomo in versione cartoon, vede l’ineffabile protagonista allearsi con la misteriosa Laetitia che gli promette aiuto per sottrarre il famoso diario di Bresson che nemmeno suo nonno era riuscito a rubare. Visibile in bluray.

