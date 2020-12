George Clooney: "L'italiano dei nostri figli? Un'arma contro di noi"

Si prendono gioco dei genitori. George e Amal Clooney non lo parlano, così i loro figli hanno un’arma contro i genitori, la lingua italiana. Lo stesso attore, durante un intervento al Jimmy Kimmel Live, ha rivelato che i gemelli Ella e Alexander, tre anni, parlano un perfetto italiano, mentre lui e Amal non conoscono la lingua e quindi hanno fornito ai figli uno strumento da usare contro i genitori.

«Abbiamo fatto una cosa veramente sciocca - ha detto Clooney -: loro parlano italiano correttamente, ribadisco, un corretto italiano, a tre anni. Ma io non parlo italiano e mia moglie neanche, quindi li abbiamo armati con una lingua».

E l’attore, 59 anni, scherzando ha spiegato che i figli gli rispondono in italiano. «Se dico 'andate a mettere in ordine la vostra stanza' loro rispondono 'Eh, papa stronzo' (Clooney improvvisa un accento italiano, ndr). Io sono del Kentucky, per me l’inglese è una seconda lingua», ha raccontato scherzando.

Clooney ha anche detto che durante la pandemia è lui lo chef di casa. La cucina, infatti, non è il forte di Amal, quindi sta lui ai fornelli per tutta la famiglia. L'attore non aveva previsto neanche figli. Poi è cambiato tutto "Mai pensato al matrimonio o ai figli prima di Amal, poi è cambiato tutto". George Clooney apre sul suo matrimonio in un’intervista alla Cbs in occasione del suo nuovo film su Netflix "The Midnight Sky".

L’attore, 59 anni, ha sposato Amal Alamuddin nel 2014 in una lussuosa cerimonia in Italia. La coppia ha due gemelli di tre anni Alexander e Ella. «Non c'è dubbio - continua - che avere Amal nella mia vita ha cambiato tutto per me. Era la prima volta che qualsiasi cosa facesse o qualsiasi cose che le riguardasse era più importante di qualsiasi cosa di me».

Clooney ha anche aggiunto che non aveva previsto dei figli nella sua vita ma ora trova che l'essere genitore sia un’esperienza appagante. Ha detto inoltre che durante la chiusura per la pandemia ha fatto una lavatrice dietro l’altra e ha lavato il pavimento. Infine ha detto che si taglia i capelli da solo usando un Flowbee, un taglia capelli-aspirapolvere, usato anche dagli astronauti.

