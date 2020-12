Classifica Spotify, il podio è tutto di Sfera Ebbasta

Solo il pop fresco e generazionale dei Pinguini Tattici Nucleari riesce questa settimana a scalfire l’egemonia dei brani estratti da «Famoso», nuovo album di Sfera Ebbasta, nella classifica dei più ascoltati su Spotify.

Il podio comunque resta tutto del trapper di Cinisello Balsamo, che piazza al primo posto «Baby», il duetto confezionato con J Balvin; al secondo posto troviamo «Bottiglie Privè», il singolo che ha anticipato l’uscita del disco; al terzo «Tik Tok», brano in cui Sfera Ebbasta incrocia le rime con i colleghi Marracash e Gue Pequeno.

I Pinguini Tattici Nucleari raggiungono il quarto posto con «Scrivile scemo», brano tratto da «Ahia!», l’EP appena uscito che segna il ritorno della band bergamasca a quasi un anno dal terzo posto alla 70esima edizione del Festival di Sanremo con «Ringo Starr».

Si confermano in quinta posizione con «Scooby Doo», altro brano estratto dal disco che porta lo stesso titolo del romanzo di esordio di Riccardo Zanotti, voce della band. Di nuovo Sfera Ebbasta in sesta posizione, stavolta in coppia con Diplo, il brano si intitola «Hollywood».

Sesto posto dove ritroviamo i Pinguini con la ballad «Pastello bianco». Ottavo posto occupato da Ernia, che torna in chart con la sua hit «Superclassico», contenuta nell’album «Gemelli». Di nuovo Sfera Ebbasta al nono posto, stavolta in coppia con Future, il brano è «Abracadabra». Chiudono la top ten Rondodasosa e Capo Plaza con «SLATT».

© Riproduzione riservata