George Clooney ricoverato per pancreatite: dimagrito troppo in fretta per il film

George Clooney è stato ricoverato a New York per una pancreatite dopo aver perso quasi tredici chili in vista del nuovo film, «The midnight sky», di cui è protagonista e regista. Clooney, 59 anni, è dovuto dimagrire per impersonare il ruolo di un astronomo che sopravvive a una catastrofe apocalittica.

Ma, a quattro giorni dalle riprese, l’attore americano è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per forti dolori allo stomaco, e costretto a passare giorni in convalescenza. «Forse ho provato a perdere peso troppo velocemente - ha confessato al tabloid inglese Mirror - e non mi sono preso abbastanza cura di me stesso».

© Riproduzione riservata