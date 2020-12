Murales di Banksy sulla pandemia: una nonnina fa "Aachoo" e... le vola la dentiera

Un nuovo murales dell’enigmatico street artist Banksy è apparso a Totterdown, sobborgo di Bristol, città natale dello stesso artista inglese. Il lavoro si intitola "Aachoo" e sembra essere un riferimento all’odierna pandemia da Covid. Poche ore dopo che le foto del disegno - una vecchina col foulard in testa a cui vola via la dentiera, dopo aver starnutito - sono state pubblicate sui media locali, sul profilo ufficiale Instagram di Banksy è arrivata la rivendicazione ufficiale di paternità: il post dell’immagine ritrae il murales sulla discesa di Vale Street; ma nella foto si vede anche un uomo, vicino all’opera, che finge di essere viene investito dallo starnuto della donnina e con un ombrello che quasi gli viene strappato via dalle mani. Proprio su questa figura si concentrano ora le speculazioni di molti, che si chiedono chi sia l’uomo e se non possa essere lo stesso Banksy che abbia voluto così finalmente rivelarsi.

Un reporter di un quotidiano locale, il Bristol Live, ha raccontato che l’uomo si chiama Rob; e una delle teorie più popolari è che Banksy sia Robin Gunningham, un uomo originario di Yate che ha frequentato la Bristol Cathedral Choir School. Dato che di solito i lavori del celebre street artist sono legati all’attualità, in molti hanno pensato che ci sia un riferimento al Covid nel nuovo lavoro. Vale Street, nota per essere molto ventosa, è anche la via più ripida dell’Inghilterra e teatro di una gara, a Pasqua, in cui si fanno rotolare delle uova.

