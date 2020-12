Miss Italia, dopo 27 anni torna a vincere Miss Roma: è la 19enne Martina Sambucini

Alta 1,70, occhi verdi e capelli castani, Miss Italia n. 81, eletta in un’edizione speciale condotta da Alessandro Greco e Margherita Praticò, in assenza di pubblico e per la prima volta senza televoto, trasmessa in streaming per via del Covid, è Martina Sambucini, 19 anni, nata a Marino e residente a Frascati, diplomata al liceo linguistico, eletta Miss Roma 2020.

Dopo 27 anni che non accadeva la corona della più bella d’Italia è tornata dunque a Roma, grazie alla giuria, presieduta da Paolo Conticini, che ha valutato le presentazioni delle 23 concorrenti rappresentative di tutte le regioni italiane, più Miss Roma e Miss 365.

