Alberto Urso nella casa del Grande Fratello

Una delle voci più belle della canzone italiana. Così lo ha presentato Alfonso Signorini ai "vipponi" che subito lo hanno raggiungono fuori in passerella. Dopo l'incursione di Arisa, anche il messinese Alberto Urso è "entrato" nella casa più spiata d'Italia, nell'ultima puntata del GF. Per augurare buon Natale ai concorrenti e con i concorrenti agli spettatori. A Signorini che gli domandava che sensazione provasse ad averli lì di fronte, ha risposto: "Un bell'effetto. Li sto seguendo da casa". Un medley natalizio per scaldarsi ("Santa Claus is Coming to Town" e "White Christmas") e poi il duetto con Arisa su due capolavori: "Guarda che luna" di Fred Buscaglione e "Solo me ne vo per la città" di Natalino Otto.

Sarà rimasto deluso chi si aspettava un fantomatico confronto con Tommaso Zorzi (che qualche tempo fa non aveva espresso grande apprezzamento nei confronti del tenore messinese). Nessun saluto speciale neanche con la concittadina Rosalinda. Solo emozioni, musica e auguri.

© Riproduzione riservata