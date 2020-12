Bolle a capodanno su Rai1: "Vasco...danza con me!"

«Quando abbiamo cominciato ci siamo detti 'chissà se riusciremo a terminare'. Invece eccoci qui, con quella credo sia l’edizione più bella di tutte». In una conferenza stampa in diretta streaming, l’etoile della Scala Roberto Bolle, insieme al direttore di Rai1 Stefano Coletta e al vicedirettore Claudio Fasulo, ha presentato la quarta edizione di Danza con me, lo show di capodanno della Rai, in onda in prima serata.

Anche quest’anno sono molti gli ospiti che hanno accettato l'invito per l’evento che ormai è entrato a far parte degli appuntamenti fissi e attesi dal pubblico televisivo. A cominciare da Vasco Rossi che torna in tv dopo una quindicina di anni e non solo presenterà un brano inedito, ma si lascerà trascinare da Bolle in un ballo. Bolle invece si cimenterà a sua volta in una sfida inedita, il canto ('mai fatto neppure il karaoke', ha ammesso) insieme a Michelle Hunziker.

Conduttori della serata Francesco Montanari, Stefano Fresi e Miriam Leone. Tra gli altri ospiti Ghali, oltre a numerosissimi nomi della danza. Tra le contaminazioni di genere stavolta toccherà a danza e calcio con il giornalista Fabio Caressa, che farà la telecronaca di un ballo di Bolle. Spazio anche ai temi sociali, come la violenza sulle donne e l’integrazione razziale. Ci saranno anche diversi momenti per ricordare i terribili mesi vissuti, e che si stanno ancora vivendo a causa dell’emergenza sanitaria, come una coreografia che paragonerà la pandemia all’inferno dantesco. (ANSA).

