Natale in tv: tra film per la famiglia, arte e omaggi a grandi attori

Mai come quest’anno passeremo il Natale in casa, tra albero, divano e tv. E le reti rispondono con una carrellata di film per famiglia, arte, omaggi a grandi attori e qualche debutto.

Ecco gli appuntamenti da non perdere in questo lungo week end di festa.

VIGILIA AL CINEMA

Dopo la Santa Messa di Papa Francesco, in diretta da San Pietro in mondovisione su Rai1 e Tv2000 alle 19.30 circa, sarà una serata all’insegna del cinema per grandi e piccini. Si va da Heidi, la pellicola di Alain Gsponer dal romanzo di Johanna Spyri, sempre su Rai1, al cartoon Alla ricerca di Dory e Un Natale molto bizzarro su Rai2. Tutti in pista, invece, su Rai3 con il 44/o Festival del circo di Montecarlo (seguito da Una notte al museo). Canale 5 festeggia in musica con il Concerto di Natale condotto da Federica Panicucci, mentre su Italia 1, immancabile, torna Eddie Murphy con Una poltrona per due (seguito da Elf). Musical d’annata per Rete4 con 7 spose per sette fratelli, mentre La7 racconta Le Avventure Di Tin-Tin - Il Segreto Dell’Unicorno, adattamento animato di Steven Spielberg dai fumetti di Hervé. E ancora cinema su Rai4 con un classico come Edward mani di forbice. A casa Paramount Network parte proprio alla vigilia la maratona Indiana Jones, che si concluderà a Capodanno. SkyUno punta tutto sulla nuova sfida di Masterchef. Si chiude la serata in spiritualità, su Rai1 alle 23.30, con lo Speciale Notte di Natale per Viaggio nella Chiesa di Francesco.

NATALE DA CULT

Come da tradizione, è lo Zecchino di Natale a dare il buongiorno su Rai1, seguito dall’Urbi et Orbi di Papa Francesco (anche su Tv2000) e dal Concerto di Natale da Assisi. In prima serata, è ancora grande cinema, sulla prima rete con il cartoon Gli eroi del Natale e il kolossal Hugo Cabret; su Rai2 con la commedia romantica di Ron Oliver Natale al Plaza. Su Rai3 è di scena invece Massimo Ranieri dal Sistina con Qui e adesso. Si ride e si canta su Canale 5, tra la coppia Massimo Boldi-Biagio Izzo in Natale da chef e Michael Bublé - Live at the BBC. Italia1 punta su Polar Express e su Up & Down - Un Natale normale, il programma condotto da Paolo Ruffini insieme ad alcuni attori con la sindrome di down. Se Rete4 rispolvera un cult come Via col vento, La7 per tutta la giornata va dal bianco e nero de La vita è meravigliosa di Frank Capra a un Un povero ricco con Renato Pozzetto e Ornella Muti, il musical Chicago e il francesissimo 8 donne e un mistero. I moschettieri Favino, Mastandrea e Papaleo sono protagonisti su SkyUno al motto di Tutti per 1 - 1 per tutti nel film di Giovanni Veronesi. Su Real Time, Natale dolcissimo con i piccoli aspiranti pasticceri di Junior Bake Off Italia.

SANTO STEFANO TRA I PACCHI

Sceglie proprio il ponte di Natale, Carlo Conti per il debutto di Affari Tuoi (Viva gli sposi!), inedita versione del game di Rai1 (in prima serata) in cui a tentare la fortuna con 20 pacchi abbinati a 10 personaggi famosi sono una coppia di coniugi. Se la scopracciata di due giorni di cinema non è bastata, da non perdere Harry Potter e i doni della morte e Il diario di Bridget Jones su Canale 5; Il ciclone di Leonardo Pieraccioni su Italia 1; The Terminal con Tom Hanks su Rete4; e Meryl Streep con Tommy Lee Jones ne Il matrimonio che vorrei su La7.

GRANDI OMAGGI

Rai1 riporta «in scena» Gigi Proietti, amatissimo mattatore scomparso poco più di un mese fa, con la ripresa del suo ultimo spettacolo al Globe Theatre, Edmud Kean di Raymund Fitz (il 26 alle 22.50). La sera di Natale alle 21.15, Sky Arte ricorda invece Il nostro Eduardo a 120 anni dalla nascita del maggiore dei De Filippo con un docu-film di interviste, immagini d’archivio e materiali inediti. Per la serie I Grandi protagonisti, Rai3 il 27 alle 20.20 racconta Lucio Dalla: Il genio di Bologna.

ARTE SOTTO L’ALBERO

Musei chiusi, ma belle occasioni di scoperta per gli appassionati. Si va dall’incredibile vita di Van Gogh ripercorsa attraverso i suoi quadri nel docu-film in prima visione Loving Vincent, su Rai3 il 26 alle 22, al 500/o anniversario della morte di Raffaello con La Madonna Sistina Di Raffaello - Il Capolavoro Ritrovato (Sky Arte il 26 alle 21.15), documentario sulle straordinarie vicende legate al dipinto del maestro urbinate, passato tra le mani di Papi e re, sopravvissuto a guerre e regimi, più volte nascosto e ritrovato, ora custodito alla Gemäldegalerie Alte Meister di Dresda. Doppio appuntamento il 27 in prima serata per l’archeologia e Pompei: su Rai2, Pompei - Ultima scoperta documenta per la prima volta con nuove tecnologie la scena, gli oggetti e l’attimo prima che la furia del Vesuvio distruggesse la città nel fatidico 79 d.C.; su Sky Arte, l’archeologa Raksha Dave e lo storico Dan Snow affrontano invece il viaggio di Pompei - Dopo l’eruzione.

RAGAZZI E NON SOLO

Su Rai Gulp il 24 dicembre debutta lo special I colori del Natale, sulle minoranze cristiane in Medio Oriente e il 25 arriva la quinta stagione di Jamie Johnson, la serie ambientata nel mondo del calcio giovanile. Su Rai Yoyo per tutta la settimana, Le storie di Lupin, coproduzione Rai Ragazzi-France Télévision, con un piccolo lupo che sogna di essere un eroe delle fiabe. Per festeggiamenti «da paura», su K2 (canale 41), il 25 in prima tv di «Hotel Transylvania La serie». Imperdibile, la maratona h24 da 250 episodi per la famiglia più "gialla» dei cartoons: dal 23 dicembre al 9 gennaio Fox dedica loro un intero canale con Fox I Simpson su Fox+1 (Sky, 113).

