Il Santo di oggi 31 dicembre: San Silvestro I, papa

Il Santo di oggi: il 31 dicembre la Chiesa Cattolica celebra San Silvestro I, papa

San Silvestro è il primo Papa di una Chiesa che non si deve più nascondere nelle catacombe per la minaccia delle persecuzioni dei primi secoli. Nell’anno 313, infatti, quando era Papa l’africano Milziade, gli imperatori Costantino e Licinio diedero piena libertà di culto ai cristiani. L’anno successivo sul soglio pontificio salì proprio Silvestro, prete romano, la cui data di nascita è ignota, ma che, secondo il Liber Pontificalis, era figlio di un certo Rufino romano. Fu Silvestro a segnare il passaggio dalla Roma pagana alla Roma cristiana e ad assistere alla costruzione delle grandi basiliche costantiniane. Ancora secondo il Liber Pontificalis, su suggerimento del Papa, Costantino fondò la basilica di San Pietro sul Colle Vaticano, sopra un preesistente tempio dedicato ad Apollo, tumulandovi il corpo dell'apostolo. Sempre grazie al collaborazione tra Silvestro e Costantino sorsero la Basilica ed il Battistero del Laterano vicino all'ex palazzo imperiale dove prese a vivere il Pontefice; la Basilica del Sessorium (Basilica di Santa Croce in Gerusalemme), la Basilica di San Paolo fuori le mura. La memoria di Silvestro è, tuttavia, legata principalmente alla chiesa in titulus Equitii che prende il nome da un presbitero romano che si dice abbia eretto questa chiesa sulla sua proprietà. Essa sorge tuttora nei pressi delle terme di Traiano accanto alla Domus Aurea. (da vaticannews.va)

Martirologio Romano

"San Silvestro I, papa, che per molti anni resse con saggezza la Chiesa, nel tempo in cui l’imperatore Costantino costruì le venerande basiliche e il Concilio di Nicea acclamò Cristo Figlio di Dio. In questo giorno il suo corpo fu deposto a Roma nel cimitero di Priscilla".

Papa Silvestro I - Citazioni

"Se qualcuno viene alla chiesa da una eresia, lo si interroghi sul simbolo delle fede, e se si constaterà che è stato battezzato nel Padre e Figlio e Spirito Santo, gli si imponga soltanto la mano, affinché riceva lo Spirito Santo". (Dal Primo Sinodo di Arles, 123)

Il significato del nome Silvestro

Deriva dal nome latino Silvester, tratto dall'omonimo aggettivo, con il significato di "silvestre", "che vive nei boschi", "che proviene dalla selva" (dal termine silva, "selva", "bosco"; altro significato attribuito, per estensione, è quello di "rozzo", "selvatico", "rurale".

Silvestro condivide la stessa etimologia dei nomi Silvio, Silvano, Silverio e Selvaggia, tutti riconducibili alla radice selva. La forma inglese Silvester era in uso fin dal Medioevo, ma divenne più rara dopo la riforma protestante; attualmente è più usata la forma Sylvester.

