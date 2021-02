Da "L'albero Azzurro" a poeta erotico. A San Valentino, il "Kamasutra in versi" di Piumini

Come si trasforma un popolarissimo autore di racconti e romanzi per bambini in un focoso poeta erotico? La magia è riuscita alla piccola ma brillante casa editrice novarese Interlinea che manda in libreria in questi giorni, alla vigilia della festa degli innamorati, un sorprendente kamasutra in versi firmato da Roberto Piumini, con cento testi appassionati che lasciano il segno e un titolo inequivocabile, «Il rosso amore» (pagine 112, euro 12,00)

Nato a Edolo in Valcamonica, Piumini è stato l’ideatore di una delle trasmissioni cult della tv per ragazzi, «L'albero azzurro», ed è tra gli scrittori italiani per l’infanzia più conosciuti e prolifici. I suoi libri sono stati pubblicati da una settantina di editori e in molti casi sono stati tradotti e pubblicati all’estero. La stessa Interlinea che ha in catalogo una delle collane per ragazzi più apprezzate in Italia, «Le rane», ha pubblicato in vent'anni una dozzina di titoli di Piumini.

Ma ora la penna curiosa e delicata di questo autore si trasforma in una fiamma passionale, ricca di sensualità, anche se mai volgare, mettendo insieme 100 poesie a sfondo erotico. «Il rosso amore» descrive modi, strategie, andature del corteggiamento e del piacere, ma senza esibizionismo, anzi con delicatezza tutta poetica. Come un Catullo attuale i versi di Piumini mantengono freschezza, ricercatezza ed eleganza. Un piccolo libro che racconta e fa battere il cuore.

