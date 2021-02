Il Doodle di Google celebra Boris Pasternak, autore del "Dottor Živago"

A 131 anni dalla nascita Google rende omaggio con un doodle a Boris Pasternak, vincitore nel 1958 del Premio Nobel per la letteratura grazie a "Il dottor Živago". Non poté andare a ritirare il riconoscimento, perché il ritorno in patria gli sarebbe stato proibito.

Nato a Mosca il 10 febbraio 1890, iniziò l'attività artistica nelle avanguardie ed esordì con le poesie "Bliznec v tučach" ("Il gemello nelle nuvole", 1914), divenendo il più acclamato lirico russo della sua generazione. La sua opera resta saldamente legata alla grande stagione dell'Ottocento russo, e in particolare a Tolstoj, amico del padre pittore. In un linguaggio dominato dal sentimento, alternò temi intimi e surreali a versi intrisi di sofferenza quotidiana. Membro non allineato dell'intellighenzia, visse in disparte, in una colonia di scrittori a Peredelkino, nei pressi di Mosca, senza mai volersi accattivare la simpatia delle autorità sovietiche.

Il suo primo racconto pubblicato fu "Detstvo Ljuvers" nel 1922 ("L'infanzia di Ženja Ljuvers", 1960). Pasternak lavorò poi segretamente al suo capolavoro, il romanzo "Doktor Živago" ("Il dottor Živago", pubblicato in anteprima mondiale in Italia il 15 novembre 1957 dalla Feltrinelli), affresco della storia russa vista attraverso le tormentate vicende di un intellettuale.



«Io non amo la gente perfetta, quelli che non sono mai caduti, non hanno inciampato.

La loro è una virtù spenta, di poco valore. A loro non si è svelata la bellezza della vita.»

(Boris Pasternak)

© Riproduzione riservata