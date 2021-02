Morto il sociologo Franco Cassano, fu saggista e deputato. Insegnò anche a Messina

E’ morto a Bari Franco Cassano, sociologo di 78 anni, da tempo malato. Professore ordinario di sociologia all’università di Bari, è stato tra i precursori del "Nuovo meridionalismo" e tra i protagonisti della "Primavera pugliese", fondatore e presidente dell’associazione di cittadinanza attiva "Città plurale". Nel 2013 fu eletto alla Camera dei deputati con il Partito democratico.

Nato ad Ancona il 3 dicembre del 1943, inizia la carriera universitaria nel 1970 come professore incaricato all’Università di Messina. Nel 1996, la sua opera più nota "Il pensiero meridiano" (tradotto in francese, inglese, tedesco e giapponese) rinnova il dibattito sulla questione meridionale, rivendicando per il Sud il ruolo di "soggetto di pensiero". Nel 2003 fonda l'associazione barese di cittadinanza attiva Città Plurale. L'attività associativa e i saggi contenuti in Homo Civicus sulla riscoperta della cittadinanza attiva e dell’importanza dei beni comuni, da molti osservatori sono ritenuti elementi fondativi della cosiddetta "Primavera pugliese".

