Ricerca Covid, l'Italia tra i primi cinque Paesi al mondo. La Sapienza sorpassa Oxford

Un risultato molto prestigioso per gli atenei di casa nostra. Secondo la classifica QS World University Rankings, le università italiane hanno conseguito nell'anno eccellenti risultati nella ricerca su Covid-19. L'Italia viene infatti riconosciuta come uno dei 5 migliori Paesi al mondo in questo campo. Nel frattempo, l'università di Roma “La Sapienza” è il migliore ateneo al mondo per Studi Classici & Storia Antica e ha sorpassato l'università di Oxford.

