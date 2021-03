FederAnziani Calabria, al via il docufilm “La sciarpa della pace”: casting... per due

Una nuova iniziativa per la FederAnziani Calabria, guidata da Maria Brunella Stancato. Un docufilm, interamente girato nella nostra terra, attraverso cui raccontare memoria, storia, tradizioni e amore. “Sul Filo della Cultura per non perdere la Memoria - La Sciarpa della Pace”, questo il nome del progetto che vedrà la luce nelle prossime settimane.

«Ciò che seminai nell’ira crebbe in una notte rigogliosamente ma la pioggia lo distrusse. Ciò che seminai con amore germinò lentamente, maturò tardi ma in benedetta abbondanza», scrive la Stancato in una nota, citando Konrad Lorenz.«Abbiamo avviato la realizzazione del Docufilm della Sciarpa della Pace che racconta “Una e L’altra” avvolte in un caldo abbraccio», le prime parole che però svelano ancora poco sulla trama e sullo sviluppo del docu-film. Da qui l’annuncio di un mini casting al via: «Stiamo cercando due protagoniste donne che abbiano esperienza nel mondo del cinema e della recitazione; le protagoniste dovranno avere un'età compresa tra i 25 ed i 50 anni. Se sei interessata a partecipare invia una mail all’indirizzo volare2006@gmail.com ti invieremo uno stralcio di sceneggiatura e tu candidata dovrai, in risposta, inviare un tuo video di interpretazione», affermano gli organizzatori.

