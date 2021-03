E' morto il regista Bertrand Tavernier

E’ morto all’età di 79 anni il regista francese Bertrand Tavernier. Ne ha dato notizia l’Istituto Lumière. Critico cinematografico per le più note riviste del settore e e coautore del libro volume "Trente ans de cinéma américain", ha esordito nella regia nel 1973 con L'orloger de Saint-Paul. Nei suoi film, fortemente influenzati dal cinema americano, ha dimostrato una spiccata sensibilità psicologica in quadri di grande realismo, sia rileggendo il passato, sia osservando criticamente la realtà a lui contemporanea.

Tra le sue opere si ricordano Que la fête commence (1975); Le juge et l'assassin (1976); La mort en direct (1979); Coup de torchon (1981); Un dimanche à la campagne (1984); Round midnight (1986); Daddy nostalgie (1990); L627 (1992); La fille de d'Artagnan (1994). L'analisi sociale e generazionale, la vena intimista dei drammi storici e dei polizieschi ispirati ai fatti di cronaca, i temi della memoria e del dolore hanno continuato a caratterizzare il suo cinema in L'appât (1995), Capitaine Conan (1996), Ça commence aujourd'hui (Ricomincia da oggi, 1999), Laissez-passer (2001), cui ha fatto seguito, nel 2004, Holy Lola (La piccola Lola). Negli anni successivi ha diretto In the electric mist (2009), La princesse de Montpensier (2010), Quai d'Orsay (2013) e il documentario Voyage à travers le cinéma français (2016), da cui l'anno successivo è stata tratta l'omonima serie televisiva. Nel 2015 gli è stato assegnato il Leone d'oro alla carriera.

