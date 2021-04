"Il Maialino di Natale": nuovo libro per ragazzi di J.K.Rowling, autrice di "Harry Potter"

Arriva il primo nuovo romanzo per ragazzi di J.K.Rowling, dopo la saga di Harry Potter. Si chiama "Il Maialino di Natale" e sarà pubblicato in contemporanea mondiale il 12 ottobre 2021 in UK, Australia, Nuova Zelanda, Irlanda e India dal Gruppo Hachette, in USA e Canada da Scholastic, in Italia da Salani e sarà tradotto in altre venti lingue nel mondo. Lo annuncia la Adriano Salani (Gruppo editoriale Mauri Spagnol), l'editore italiano dell’autrice della saga di Harry Potter e sarà disponibile in versione cartacea e in ebook.

