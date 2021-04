Scommettiamo che Dante può piacere pure ai bambini?

«Sì a Dante in tutte le forme espressive, il “nostro” Dante di cui appropriarsi con la fantasia e la creatività, per tutti, per giovani e adulti». Non ha dubbi il linguista Francesco Sabatini, d’accordo con lo scrittore e giornalista Paolo Di Stefano, che «serve tutto, video, immagini, musica, purché si arrivi o si parta dalla libera lettura come godimento, e poi viene la conoscenza, l’approfondimento». Ecco perché, per la «felicità mentale», come direbbe Maria Corti, dei più piccoli, un Dante inesauribile e colorato si moltiplica nella ricchissima offerta dell’editoria per ragazzi.

È un divertente viaggio nel mondo dantesco con il roditore più amato dai bambini Il mio amico Dante (Piemme, pp. 128 euro 13,50), un’avventura straordinaria nel mondo dantesco scritta da Geronimo Stilton e illustrata da Giuseppe Ferrario. Stilton, partito per Firenze per il Dantedì, durante il viaggio si addormenta e comincia a sognare, così si ritrova alle porte dell’Inferno dove lo accoglie Dante in pelliccia e baffi.

È risaputo che le storie di mostri fanno tanto divertire i bambini, così nell’activity book I mostri di Dante (Salani, pp. 128, euro 14,90) gli autori Giacomo Guccinelli, Laura Vaioli e Mirko Volpi “giocano” con i mostri della Commedia, tutti a colori e “attivi”, a volte buffi a volte orrendi, per offrire un punto di vista diverso sul poema, con tanti spunti per vincere le nostre paure.

Che Dante fosse un tipo eccezionale si sa, ma che fosse «figo» i ragazzi possono scoprirlo in Dante era un figo (Piemme, pp. 176, euro 9,90) di Annalisa Strada che con l’illustratore Tommaso Ronda affronta una sfida: realizzare una sintesi agile ma fedele della Divina Commedia per far avvicinare i ragazzi alla complessità del poema.

E mentre l’album illustrato La Divina Commedia. Il primo passo nella selva oscura (Einaudi Ragazzi, pp. 48, euro 16) di Daniele Aristarco che, dopo Shakespeare e Pirandello raccontato ai ragazzi, presta la sua fantasia, unita alle belle tavole di Marco Somà, per far compiere i primi passi nella Commedia, in Dante e le infernali scienze (Editoriale Scienza, pp. 128, euro 9,90), narrato e illustrato da Luca Novelli, c’è un Dante dal naso ingombrante, un poeta-scienziato, geniale e un po’ megalomane, un divulgatore delle conoscenze del suo tempo, che già allora sembravano “infernali”.

Fedele al racconto in prima persona ma restituito in prosa da Annamaria Piccione, in La Divina Commedia raccontata ai bambini (Mondadori, pp. 185, euro 18), illustrata dalle immagini lievi di Francesco Rovira, Dante è voce narrante ed eroe di una meravigliosa storia d’avventura tra incontri inattesi, paesaggi incredibili, demoni dispettosi, angeli musici e memorie passate.

E se è un “altro” Dante, il poeta dell’amore per la fanciulla Beatrice, e per la coraggiosa moglie Gemma Donati, quello raccontato ai ragazzi da L’amore segreto. Vita di Dante Alighieri (Giunti, pp. 176, euro 10) di Angela Nanetti, in La Divina Commedia (Raffaello Editore, pp, 176, euro 7,50) curata da Gabriella Santini e illustrata da Elena Iarussi, vi è attenzione per l’aspetto linguistico del poema, tra parafrasi e brani poetici, schede esplicative sui personaggi, e l’indicazione delle parole e frasi dantesche più celebri.

Le declinazioni del mondo di Dante sono talmente tante che La Divina Commedia di Dante (Quodlibet, traduzione di Fiorenza Conte, pp. 128, euro 19), il fumetto realizzato dalla penna ironica del designer e grafico d'arte statunitense, Seymour Chwast, illustratore tra le altre cose per il New Yorker e del New York Times, sorprende con un Dante detective in impermeabile, cappello, occhiali e pipa, accompagnato da Virgilio, in completo nero e bombetta, e da una biondissima Beatrice, con un taglio di capelli a caschetto.

Così come sorprendente è la coppia Dante & Harry Potter (Edizioni del Rosone, 2018, pp. 148, euro 9), di Trifone Gargano, un fantasylab in cui si viaggia sia nel meraviglioso medievale di Dante sia nel fantasy contemporaneo della Rowling, con trenta luoghi testuali “a specchio”, tra la Divina Commedia e i romanzi di Harry Potter. Nella parte rovesciata, il libro propone attività e percorsi didattico-ludici.

E mentre Sotto la stella di Dante (Raffaello Editore, pp. 144 euro 8) di Stefano Verziaggi, con le illustrazioni di Manuela Trimboli, ha un’impostazione narrativa originale, con Teresa, una bambina che vive le incertezze e i tormenti della sua età finché non incontra un amico speciale, Dante, che la guida e la consola, il romanzo Vai all'Inferno, Dante! (Rizzoli, pp. 500 euro 17) di Luigi Garlando, è una rilettura attualissima di Dante, uomo e maestro. A Firenze in una villa cinquecentesca, residenza dei Guidobaldi, vive un adolescente bullo, Vasco, pessimo studente e interessato a diventare gamer professionista. Fino a quando, un giorno, incontra un avversario più forte, con un copricapo da poeta e che si fa chiamare Dante.

E per concludere la nostra scelta nella vasta offerta editoriale per ragazzi, non possiamo dimenticare uno speciale Topolino in omaggio a Dante, a 700 anni dalla sua morte, con Messer Papero e il Ghibellin fuggiasco (Panini Comics, pp. 224, euro 25), sceneggiato da Guido Martina e disegnato da Giovan Battista Carpi e pubblicato per la prima volta su Topolino nel 1983 per la saga di Messer Papero. Nel volume cartonato con pregiata copertina telata, adesso rieditato, c’è un presunto antenato di zio Paperone, Messer Papero de' Paperi, di cui zio Paperone, in occasione di una trasferta a Firenze, racconta a Paperino, per un viaggio nel tempo tra guelfi e ghibellini.

