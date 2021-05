"Ei fu", un Napoleone da record per Alessandro Barbero su Rai Storia - IL VIDEO SU RAIPLAY

Grande successo d’ascolto per il prime time di Rai Storia nella prima serata di ieri: 260 mila spettatori, con l’1 per cento di share, hanno seguito il professor Alessandro Barbero e «Ei fu. Vita, conquiste e disfatte di Napoleone Bonaparte», il docufilm di Rai Cultura da lui scritto con Davide Savelli per la regia di Graziano Conversano che ha ripercorso - dall’infanzia alla fine dei suoi giorni - la vita del primo grande protagonista dell’era contemporanea, a 200 anni dalla morte.

Un successo di ascolto accompagnato anche da un vero e proprio «boom» social: il post del profilo Facebook di Rai Storia con il video in cui il professor Barbero prova un fucile e una baionetta in compagnia di un soldato napoleonico, infatti, ha raggiunto oltre 450 mila persone ottenendo 70 mila interazioni e 224 mila visualizzazioni. Il doc - ora disponibile su RaiPlay, nello Speciale per il bicentenario sul sito di Rai Cultura e in replica domenica 9 maggio alle 17.00 su Rai Storia - è arricchito dalla presenza di alcuni attori che hanno dato voce e volto ai «testimoni» del tempo di Napoleone, da Alessandro Manzoni ai suoi soldati, ed è stato interamente ambientato all’isola d’Elba, in alcuni luoghi del primo esilio napoleonico, come la Palazzina dei Mulini, la Villa di San Martino, il Santuario della Madonna del Monte e i forti Falcone e della Linguella.

