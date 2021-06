"Mediamorfosi" a Taobuk, domani a Taormina si parlerà di trasformazione dei media

Una tavola rotonda intorno all’analisi e al confronto tra modelli volti a dare sostenibilità al giornalismo e all’informazione di qualità, anche grazie alla luce della sempre più preziosa collaborazione tra team editoriali, commerciali e tecnologici. L'incontro dal titolo "Mediamorfosi" si svolgerà domani mattina, alle 10, a Palazzo Ciampoli, in occasione di uno degli eventi di Taobuk, in collaborazione con il Gruppo GDS SES e con la partecipazione di Vision. Già l’amministrazione Obama nel 2009 denunciò la necessità di una serie di iniziative a difesa del giornalismo come strumento fondamentale per la salute della democrazia. Oggi il dibattito su questo tema è ancora più acceso e centrale.

All'incontro interverranno Lino Morgante, presidente e direttore editoriale Gruppo GDS SES – Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia; Virginia Stagni, Business Development Manager & Director FT Talent Challenge, Financial Times; Virman Cusenza, giornalista e consulente editoriale, Gruppo Fremantle. Modererà la giornalista Viviana Mazza (Corriere della Sera).

L'incontro si inquadra negli eventi del percorso tematico "Homo Novus" che analizza i punti di vista e l'analisi sull’impatto della trasformazione nella condizione umana attraverso l’indagine di neuroscienze, bioetica, nuove tecnologie, medicina, robotica e intelligenza artificiale, all’insegna del profilarsi di nuovi assetti comportamentali e modelli sociali.

© Riproduzione riservata