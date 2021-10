Chi è Eugenio Montale, il poeta al quale Google dedica il Doodle di oggi

Il Doodle di oggi, illustrato da Andrea Serio, artista di Aosta, celebra il 125esimo compleanno del poeta, critico e traduttore italiano Eugenio Montale. “Rinomato per la sua magistrale capacità di catturare le emozioni umane – spiega Google - è ampiamente considerato uno dei più grandi poeti della storia contemporanea. Nato il 12 ottobre del 1896 nella città portuale italiana di Genova, Eugenio Montale intraprese dapprima la carriera di cantante d'opera baritono prima di trovare la sua vera voce di poeta. In una poesia della raccolta 'Ossi di Seppia' ("Ossi di seppia", 1925), la sua prima raccolta pubblicata – si legge ancora su Google - Montale ha usato la costa rocciosa italiana come simbolo per fornire sia ai suoi lettori che a se stesso una fuga dall'ansia dell'Italia del dopoguerra. Questa raccolta acclamata dalla critica differiva dal linguaggio stravagante delle poesie dell'epoca e rappresentava un'inversione di tendenza per i simbolisti letterari del XX secolo. Sebbene abbia rifiutato l'etichetta, Montale è considerato tra i fondatori del movimento poetico modernista dell'ermetismo, uno stile letterario "ermetico" (nascosto o sigillato) spesso ottenuto attraverso analogie volutamente difficili da interpretare e un vocabolario che riesce a suscitare emozioni. Montale ha ottenuto fama mondiale per cinque volumi di poesia simbolista pubblicati durante i suoi 50 anni di carriera di scrittore. Inoltre, ha lavorato come saggista di fama internazionale, critico musicale e letterario e traduttore di classici inglesi che vanno da Shakespeare a Mark Twain. Nel 1975, i versi ‘intransigenti’ di Montale sono stati riconosciuti al più alto livello mondiale quando gli fu assegnato il Premio Nobel per la letteratura. Spesso citata nell'opera dei poeti moderni – conclude Google - la poesia di Montale, notoriamente difficile da interpretare, continua ad avere un profondo effetto sul mondo letterario di oggi”.

