Pino Soriero nuovo presidente Accademia Belle Arti Roma: "Risorsa per ripresa Paese"

«Vivo con emozione queste ore per l’affetto che in tanti mi stanno dimostrando. Ringrazio le oltre mille persone che hanno espresso tanta stima anche nei contatti con le pagine Facebook dell’Accademia delle Belle Arti di Roma, dell’associazione il Campo e sulla mia personale». Lo afferma, in una nota, il nuovo presidente dell’Accademia delle Belle arti di Roma, Giuseppe Soriero, originario di Satriano (Catanzaro).

"Ringrazio, tra gli altri - aggiunge Soriero - il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo; il presidente dell’Accademia di Belle arti di Catanzaro, Aldo Costa; l’Ordine degli architetti e tutte le associazioni ed i gruppi culturali per le loro dichiarazioni pubbliche e per i messaggi che mi hanno fatto pervenire. Arte e cultura sono, a buon diritto , la prima risorsa strategica per la ripresa dell’Italia, 'elemento costitutivo dell’identità italiana, come ha evidenziato il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo recente discorso d’insediamento in Parlamento.

Grato della fiducia del ministro Messa, lavorerò, assieme alle formidabili energie dell’Accademia coordinate dalla direttrice Cecilia Casorati, per alimentare la fiducia in tanti giovani che "nelle arti vedono l’approdo professionale in linea con le proprie aspirazioni". "Sin dai prossimi giorni - dice ancora Giuseppe Soriero - lavorerò a Roma per intrecciare i contributi formativi e culturali dell’Accademia con lo scenario suggestivo che l'Amministrazione comunale guidata da Roberto Gualtieri sta prospettando per rilanciare il profilo e la funzione internazionale della Città Eterna".

