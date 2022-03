E' Pesaro la Capitale italiana della cultura 2024. Niente da fare per le finaliste Siracusa e Mesagne

E’ Pesaro la Capitale italiana della cultura 2024. Ad annunciarlo oggi il ministro della cultura Dario Franceschini. Il titolo è conferito per la durata di un anno e la città vincitrice riceverà un milione di euro per la realizzazione del progetto.

Il sindaco di Pesaro, dedico la vittoria a Kharkiv

«Una grande emozione. Dedichiamo questa vittoria a Kharkiv, Città della musica Unesco come noi in Ucraina, in questo momento sotto le bombe». Questo il primo commento del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci all’annuncio che la sua città è Capitale italiana della cultura 2024. In mano, una figlia di ginkgo biloba, «l'albero della Pace sopravvissuto alla bomba atomica di Hiroshima», colorato di giallo e blu come la bandiera dell’Ucraina.

Dieci le città finaliste

Ascoli Piceno, Chioggia (VE), Grosseto, Mesagne (BR), Pesaro, Sestri Levante con il Tigullio (GE), Siracusa, Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento (SA), Viareggio (LU) e Vicenza.

